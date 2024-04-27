Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Nisan 2024 11:32
2024 tayinlerinde 3 yıl çalışma sorunu

son yıllara göre tayinler bu yıl erkene çekildi. son tayinimde göreve ağustos ayında başlamıştım. bu yıl üçüncü dönemim dolacaktı ama mayıs, haziran ayları baz alınırsa dolmuyor. benim durumumda olan birçok kişi vardır.


Nightcall61
Aday Memur
27 Nisan 2024 11:54

Eylüle kadar koşulları sağlayacak olanların diye hak vermeleri gerekir. Hak olan budur. Ben de aynı durumdayım ve bulunduğum yerde 3 eğitim öğretim yılı çalıştım sonuçta


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
27 Nisan 2024 12:13

Eylül ayı diye bir ibare yazarlar


Memleketinogretmeni
Şef
27 Nisan 2024 12:52

Yok ya 3 yıl sayarlar son atandığınız yıl baz alınır


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
27 Nisan 2024 13:40

kılavuzda belli olacak, son 3 yıldaki tayinleri mağdur etmezler diye düşünüyorum, 13 Mayıs'ta belli olur her şey


Serkan 43
Aday Memur
27 Nisan 2024 14:30

İl içi ve il dışı atamada 3 yıl şartı kaldırılsın

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