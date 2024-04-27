KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Nisan 2024 12:22
sözleşmeliyken yeni puanla merkezi atamaya yerleşmek
2020 puanımla sözleşmeli olarak çalışmaktayken, 2022 puanıyla merkezi atama veya yine başka sözleşmeli tercihime yerleşirsem ne olur?

furkan yedek
Şef
27 Nisan 2024 12:39
olur

Farukcuk
Aday Memur
27 Nisan 2024 13:23

2020 puanıyla bile olurdu.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)İç işleri bakanlığı personel alımıTarm Orman 2024/4 işe başlama Kpss 2024İçişleri bakanlığı-büro personelimerkezi alimla kpss puanını iki defa kullanabiliyor muyuz ?2024/1 merkezi atamada 3000 civarı kadro açılacakAday memurluk olayı nedir? Her memur aday memur olarak mı başlıyor?sözleşmeliyken yeni puanla merkezi atamaya yerleşmek2024 KPSS lisans

Sözlük

sundaland 1 Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farklılıklar 3 kene 2024 1 Sixty Minutes 2024 1 çöl tozu 1 sezen aksu çalıyor 3 Kayboluş 1988 2 bir deli rüzgar 1 minci 1 kaplan gözü 1

Son Haberler

Evlerinden oynamak için çıkan İhsan ve Muhammed'den 5 gündür haber yokAntalya'da turist sayısında rekor beklentisiMalatya'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavga bir kişi öldüTZOB Başkanı Bayraktar'dan TMO'ya 'buğday alım fiyatı' çağrısıBelediye Başkanlarının mal bildirimi

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?