Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Nisan 2024 12:51
Zorla vardiyada çalıştırılma hakkında

Merhabalar

Bulunduğum yere servis yoktur otobüsle gidip geliyorum.

Otobüs saat 8 den sonra olmadığından gündüzde istenilen her yerde çalışabileceğimi belirtmeme rağmen zorla vardiyaya yazıldım.

Dönüşlerde ve gidişerde geceleri taksi ile gitmekten başka çarem yok bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim ?

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