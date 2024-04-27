Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Nisan 2024 12:55
Yasal mı?
Arkadaşlar devlet memuru yasal iddia şans oyunları oynayabilir mi?

Defcer
Aday Memur
27 Nisan 2024 13:07

Sen söylüyosun yasal... Ama ikramiye miktarına göre kazanç durumunu bildirmeniz gerekiyor.


mirai3414
Aday Memur
27 Nisan 2024 13:08
kime ne diye bildireceğiz?
Defcer, 2 saat önce

Sen söylüyosun yasal... Ama ikramiye miktarına göre kazanç durumunu bildirmeniz gerekiyor.


Defcer
Aday Memur
27 Nisan 2024 13:10

Personeş D. Başkanlığına ek mal beyanı üstad.

mirai3414, 2 saat önce
kime ne diye bildireceğiz?
Toplam 3 mesaj

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