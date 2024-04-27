Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Nisan 2024 13:06
Yardımcı Hizmetlerde Çekilen Çilelerim

Merhaba arkadaşlar..Üniversitede yih grubunda çalışıyoruz. Asıl görevimiz kalorifercilik olmasına rağmen, idare tarafından her türlü işlerde çalıştırılıyoruz. Ağaç dikme&sulama, mezuniyet için stand&pist kurma, boyacılık ve depoculuk işlerinde çalıştırılıyoruz. Malumuz yaz gelince kazanlar kapatıldı ve şimdi daha da yoğun bir süreç bizi bekliyor. Verilen işleri reddetmemiz durumunda hakkımızda soruşturma açılması ile tehdit ediliyoruz. Sizce ne yapılması gerekiyor GİH yasasının onaylanmasını mı bekleyeceğiz yoksa 5 yıl dişimizi sıkıp görevde yükselmeyi mi?

NOT: Sendikaların hepsi ya sarı ya da turuncu...

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