Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


27 Nisan 2024 13:47
Kadrodan istifa
merhaba kadrolu hizmetliyken , bakanlıkta temizlik görevlisi alimina yerleştim , belgelerden sonra arşiv araştırması başlayacak,ne zaman istifa etmeliyim???? İstifa kabul olacak mı bilmiyorum ama arşiv araştırması sonucuna kadarda maddi olarak 40 gün çok zorlanacam ne yapmalıyım lütfen yazar mısınız?

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