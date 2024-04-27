Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Nisan 2024 14:19
Tayin hakkında sorum var bilgililer bakabilir mi

Merhaba 2020 şubat girişliyim girdiğimde sözleşmeliydim sonra kadroya geçirdiler zabıt katibiyim istanbulda görev yapıyorum 6 ay kadar bir askerlik ve 1 ayda asker dönüşü iznim oldu 5 yıl tam anlamıyla dolunca mı tayin isteyebiliyorum yoksa hakkım var mı bilenleriniz varsa cevaplayabilirse sevinirim.

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