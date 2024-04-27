Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Nisan 2024 15:06
Disiplin Suçu Zamanaşımı

8 mayıs 2022 tarihinde adli olay yaşadım ve ihraç istemli son savunmam alındı yönetmeliğe göre 8 mayıs 2024 de doluyor ama halen yazı falan gelmedi bu hafta içi gelir diye düşünüyorum sizin yorumlarınızı bekliyorum suç yüz kızartıcı değil


Erşah özer
Aday Memur
27 Nisan 2024 15:25
hayırlı olsun yırtmışsın

policeofficer63
Aday Memur
27 Nisan 2024 15:36

Yırtmışsın derken 8 mayıs 2024 son tarih suçun işlendiği tarih e denk gelmiyor mu?

Erşah özer, 2 saat önce
hayırlı olsun yırtmışsın

Erşah özer
Aday Memur
27 Nisan 2024 15:37
savunmayı da 8 mayıs 2022 de almadılar mı

policeofficer63
Aday Memur
27 Nisan 2024 15:59

Suç adli suç soruşturma nın aynı gün alındığı ne zaman görülmüş yönetmelik savunma tarihi demiyor suçun işletildiği tarih itibariyle 2 yıl diyor

Erşah özer, 2 saat önce
savunmayı da 8 mayıs 2022 de almadılar mı

Erşah özer
Aday Memur
27 Nisan 2024 16:00
orasına dikkar etmedim. ama bence çağırmazlar dahada. idare takdir denen şey olduğu için saçma sapan bişey. daha da çağırmazlar diye düşündüm

policeofficer63
Aday Memur
27 Nisan 2024 16:05

Sen olayı tamamen yanlış anladın devrem benim tüm aşamalarım bitti son ifadeyi 5 ay önce verdim şuan sadece ihraç yazısını bekliyorum onunda zaman aşımı açısından son tarihi 8mayıs2024

Erşah özer, 2 saat önce
orasına dikkar etmedim. ama bence çağırmazlar dahada. idare takdir denen şey olduğu için saçma sapan bişey. daha da çağırmazlar diye düşündüm

Erşah özer
Aday Memur
27 Nisan 2024 16:07
sözlüye hiç mi çağırmadılar?
policeofficer63, 1 saat önce

Sen olayı tamamen yanlış anladın devrem benim tüm aşamalarım bitti son ifadeyi 5 ay önce verdim şuan sadece ihraç yazısını bekliyorum onunda zaman aşımı açısından son tarihi 8mayıs2024


policeofficer63
Aday Memur
27 Nisan 2024 16:11

Ben yazılı vermeyi tercih ettim

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