Disiplin Suçu Zamanaşımı

orasına dikkar etmedim. ama bence çağırmazlar dahada. idare takdir denen şey olduğu için saçma sapan bişey. daha da çağırmazlar diye düşündüm

orasına dikkar etmedim. ama bence çağırmazlar dahada. idare takdir denen şey olduğu için saçma sapan bişey. daha da çağırmazlar diye düşündüm