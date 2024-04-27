Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


27 Nisan 2024 15:19
Kısmet

Merhabalar,

-26-30 yaş aralığında,

-eğlenceli, güler yüzlü, kibar,

-sinirlenince alttan almaya gayret edebilecek genel olarak da sakin bir yapıya sahip,

-Görünümüne, temizliğine dikkat eden 1.70 üzerinde beyler

Talih kuşu ayağınıza geldi

Lokasyon olarak İstanbul'daysanız şansınız daha da artıyor. (Bonus: Antalya da olabilir)

(Kimsenin buradan sevgili veya eş aramayacağını varsayıyorum ama olsun deneyelimahaha)

Not:Kendi özelliklerimi soracak olan adaylar için DM'den bilgi verilecektir.swh

Çok Yazılan Konular

Bir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yav:)))Son iki harften kelime bulma oyunuHiç birinizi sevmiyorum.Sessizlik lütfenSevgili Günlük...Kelime türetmece oyunu3 Harf Oyunu.slx:)))Gececi tayfa 8.10 VapuruEyt Hakkında Yardım edebilir misinizSamsun'dan Amasya'ya gidiş geliş yapan memur var mı?

Sözlük

ağlayan çayır 2 yarma aşı yemeği 1 Sixty Minutes 2024 1 Kripto Parası Olan iPhone Kullanıcılarına Acil Uyarı 1 küçücük bebeğin sürekli fotoğrafını paylaşan ebeveyn 2 nasılsın 1 Boğa burcu 4 Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farklılıklar 3 sezen aksu çalıyor 3 çift taraflı paça telası 1

Son Haberler

Fenerbahçe'nin yeni yüksek divan kurulu başkanı belli olduİsrail'in 204 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 388'e çıktıAdalet Bakanı Tunç'tan İsrailli bakana tepki6 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkatMeral Akşener: Bugün emaneti devretme günü

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?