Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


27 Nisan 2024 15:53
Kültür ve turizm bakanlığı 1629 alımında tebligatı gelen oldu mu ?

Kültür ve turizm bakanlığı 1629 alımında tebligatı gelen oldu mu arkadaşlar ?

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı tebligat gelmeye başladıTarım bakanlığı arşiv araştırmasıPTT UETS (ELEKTRONİK TEBLİGAT KAÇ GÜNDE GELİR) TARIM BAKANLIĞITeknoloji ve Sanayi Bakanlığı alımıTarim ve Orman Bakanligi göreve başlama 2024Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım bakanlığı koruyucu giyimKurumlar arası geçişMkü 139 personel alımı sonuçları açıklandımemursenden ile kamusenden istifa için daha ne olması gerekiyor?

Sözlük

bir deli rüzgar 1 sundaland 1 yarma aşı yemeği 1 Boğa burcu 4 kaplan gözü 1 Düşünceye olan eğilimin artması 1 Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farklılıklar 3 Kripto Parası Olan iPhone Kullanıcılarına Acil Uyarı 1 Kayboluş 1988 2 ağlayan çayır 2

Son Haberler

Fenerbahçe'nin yeni yüksek divan kurulu başkanı belli olduİsrail'in 204 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 388'e çıktıAdalet Bakanı Tunç'tan İsrailli bakana tepki6 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkatMeral Akşener: Bugün emaneti devretme günü

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?