Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Nisan 2024 16:00
Proje okulları neden il dışı tayine açılmıyor?

Meslek Liselerinde proje okulları sıkıntı olmaya başladı. Bazı bölümlerın ülke genelinde okul sayısı çok az.

İl de bir tane okulda bölümü olan branşlar var.

Oraya tayin olmak isteyen proje okulu olduğu için tayin olamıyor. Ama o okulunda o branştan meslek öğretmenine ihtiyacı oluyor ve ücretli öğretmen çalıştırıyor. Çoğu zamanda ücretli öğretmen bulunmuyor. Meslek sahibi atama bekleyen meslek öğretmeni dışarıda daha yüksek maaş alıyor bu yüzden haklı olarak ücretli çalışmak istemiyor.

Bu proje okulu saçmalığı ya kaldırılmalı ya da tüm proje okulları il dışı tayine puan üstünlüğüne göre açılmalı.

MEB hiç mi bu konuları araştırmıyor? Tüm proje okulu meslek liselerinde ücretli öğretmen kaynıyor. Neredeyse kadrolu öğretmen yok.

Çoğu ücretli çalışan ise 2 yıllık meslek yükseokulu mezunu.

Adı Proje Okulları ama gerçekte Ücretli Okulları.


zaguma
Şef
27 Nisan 2024 16:04

Not: Çoğu meslek lisesi proje okulunda meslek öğretmeni ihtiyacını başka branştan meslek öğretmeni görevlendirmesi ile karşılıyorlar.

Alan razı veren razı. Ama il dışından atanmak isteyen ve o kadronun gerçek sahibi öğretmen tayin olamıyor.

Bu mu adalet? Bu mu eğitim?

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