Proje okulları neden il dışı tayine açılmıyor?

Meslek Liselerinde proje okulları sıkıntı olmaya başladı. Bazı bölümlerın ülke genelinde okul sayısı çok az.

İl de bir tane okulda bölümü olan branşlar var.

Oraya tayin olmak isteyen proje okulu olduğu için tayin olamıyor. Ama o okulunda o branştan meslek öğretmenine ihtiyacı oluyor ve ücretli öğretmen çalıştırıyor. Çoğu zamanda ücretli öğretmen bulunmuyor. Meslek sahibi atama bekleyen meslek öğretmeni dışarıda daha yüksek maaş alıyor bu yüzden haklı olarak ücretli çalışmak istemiyor.

Bu proje okulu saçmalığı ya kaldırılmalı ya da tüm proje okulları il dışı tayine puan üstünlüğüne göre açılmalı.

MEB hiç mi bu konuları araştırmıyor? Tüm proje okulu meslek liselerinde ücretli öğretmen kaynıyor. Neredeyse kadrolu öğretmen yok.

Çoğu ücretli çalışan ise 2 yıllık meslek yükseokulu mezunu.

Adı Proje Okulları ama gerçekte Ücretli Okulları.