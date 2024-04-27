Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Nisan 2024 16:29
Prime Esas Kazançlar tahminen kaç TL dir ?

Memurların, Öğretmenlerin, Uzmanların, Mühendislerin, Müfettişlerin prime esas kazançları 2024 yılında kaç TL dir ? Yazabilirmisiniz.

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