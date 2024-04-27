Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Nisan 2024 16:38
İş içi eş durumu tayini

Arkadaşlar eşi başka kurumda devlet memuru olan biri eşiyle aynı ilin farklı ilçelerinde görev yapıyorsa eşlerden öğretmen olan kişi eş mazereti tayini ile eşinin görev yaptığı ilçeye tayin isteyebilir mi? Bir de iş içi il dışı eş tayini birlikte mi açılıyor?

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