Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Nisan 2024 16:56
Kadrolu zabıt katibi becayiş hk.

Ankara merkez adliyesinde kadrolu zabıt katibiyim. Ankara batı adliyesine becayiş hakkımın olup olmadığını merak ediyorum. Meslek yılım itibariyle havuz tayininden henüz yararlanamıyorum. Bilgi sahibi olanlar yardımcı olabilirse çok sevinirim.

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