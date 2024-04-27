Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Nisan 2024 17:29
2023/5 hagb atama red/idari dava açma hk

Merhaba arkadaşlar 2023/5 atamasında hagb den dolayı red alıp idari dava açan var mı?


Karadenizci12
Aday Memur
27 Nisan 2024 17:57

Hagb da engel olmammali fakat uygulama içeriğe göre değişebilir ama dava ile donulur

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