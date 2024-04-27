KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Nisan 2024 18:16
sınav için
sınava 4 ay kaldı çalışma arkadaşı arıyorum ilgilenenler yazabilir mi acaba

Çok Yazılan Konular

Memur olmayın işçi olun...!!!İlk TayinGib atamaEş durumu tayinKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Celp donemini beklerken

Sözlük

Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 2 nasılsın 1 çift taraflı paça telası 1 Sixty Minutes 2024 1 Boğa burcu 4 kaplan gözü 1 sezen aksu çalıyor 3 kene 2024 1 bir deli rüzgar 1 Düşünceye olan eğilimin artması 1

Son Haberler

Buse Naz Çakıroğlu üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonuHacda hizmet verecek sağlık personelinin görevlendirme durumu belli olduBakan Yerlikaya başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' düzenlendiDevrim Erbil sanat hayatının 60'ıncı yılını kutluyorJaponya'nın güneybatısındaki Ogasawara Adaları açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?