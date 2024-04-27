Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Nisan 2024 19:59
Kuruma haber vermeden psikyatriye gittim

1.5 Sene önncesine kadar 6 ay silahsız çalıştım ve psikiyatrik tedavi gördüm 6 ayın sonun da tekrar b dilimi aldım ve silahlı şekilde çalışmaya başladım. ancak hiçbir zaman tam iyileşemedim fakat silahımı tekrar vermemek için çok direndim, psikiyatriye gitmedim ama olmuyor ilaç alamadığım zamanlar saçma sapan düşüncelere kapılıyorum bende bu ayın başında randevu alıp gittim ilaç kullanıyorum şu an. kuruma bildirmedim kafam çok karışık ne yapmalıyım arkadaşlar çıkar yol söyleyin bana. bazen intiharı bile düşünyorum böyle yaşiamaktansa


ozerrrr
Şube Müdürü
27 Nisan 2024 20:02
ne intiharı saçmalama kurumuna söyle bilgileri olsun ver silahı sağlığından önemli değil. en kötü gih olusun memleketinde çalışırsın
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