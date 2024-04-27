Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


27 Nisan 2024 20:15
Muvakatla kurum değiştiren akademisyenin eski kurumuna dönmesi

Merhaba, forumda bu konu ile ilgili bir başlığa rastlayamadım. X üniversitesinde öğr. gör. kadrosunda çalışıyorken Y üniversitesinde açılan bir doktor öğretim üyesi kadrosuna başvurup kazanarak muvakatla geçiş yaptım. Şimdi eski kurumumdaki kadroma ailevi özel sağlık sebeplerinden dolayı dönüş yapmak istiyorum. Böyle bir şey mümkün müdür? Nasıl bir yol izlemek gerekir. Bilen hocalarım cevaplarsa çok sevinirim. Saygılarımla.

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