Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Nisan 2024 20:37
Böyle bir şey var mı?

Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde sözleşmeli memurum. Yemekhanemize özel bir şirket yemekleri getiriyor. Yemekler kötü. Bana hitap etmiyor. Ana yemek çok yağlı, çorba hazır çorba gibi midemi yakıyor ve kısır döngü içinde hep aynı menü çıkıyor. Yemek listesinde isimler afili ama sunulan yemek öyle değil maalesef. Artık yemek yemeyeceğim. Bunun maaşıma etkisi olur mu? Ya da yemediğim yemeğin ücretinin maaşıma eklenmesi için nereye başvurabilirim. Benim için 100&#8378; bile çok kıymetli. Yanıtlayan herkese şimdiden teşekkür ederim.


lDeimosl
Genel Müdür
27 Nisan 2024 21:15

Öyle bir şey yok. Ben 7-8 yıldır dışarıdan yiyorum.

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