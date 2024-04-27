7433 Sayılı Kanun ve Sözleşmeli Personelin Tayini Hakkında

Arkadaşlar baştan sona okunduğunda 7433 sayılı kanunu bir kadroya geçiş kanunu olduğu anlaşılmakta olup kadroya geçmesi söz konusu olmayan sözleşmeli personeli kapsamadığı anlaşılmaktadır. Orda söz konusu olan ""Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar."" Metindende anlaşılacağı üzere orda can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere başka yere atanamayan personelin ""Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayan ve atanacağı kadroları Cumhurbaşkanın belirlediği kadrolar olduğu, kadroya geçmeyen sözleşmeli personeli ilgilendirmediği ve dolayısıyla sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda belirtildiği şekilde kurum içi eş durumuna bağlı yer değişikliğine engel teşkil etmediği anlaşılmaktadır