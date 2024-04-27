Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Nisan 2024 21:49
10.900 Yedekler
il sağlık yedek isim listesi açıkladı, yerleşti yazısı var. Sonrası neler oluyor, nerden neleri takip edeceğiz.

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