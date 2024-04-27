KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Nisan 2024 23:18
Lütfen bana akıl verin

Arkadaşlar Fizik mezunuyum.Daha önce stajyer gibi dershanede birebirlere girdim.Ama kurucu Derslere sokmadı.Bende bıraktım.Sonra sağlık meslek lisesinde çalıştım.Sigortam az yatıyordu,maaş azdı,müdür mobingi yüzünden ayrıldım.Kredi kartı borcum var diye markette işe girdim.Ömür boyu burada çalışmak istemiyorum.İşimi sevmiyorum,sosyal hayat yok.

İşten gelince hergün 2 saat alan çalışıp 3 soru bankasından soru çözüyorum.Dershanelere okullara başvuru yapıyorum.Dershanede yapabilir miyim bilmiyorum.Bana ne önerirsiniz

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