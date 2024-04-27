Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


27 Nisan 2024 23:20
UETS tebligat gelmeyenler

Benim gibi hala tebligat bekleyen var mı il Ordu ilk ise girişim olacak şehir belirtirseniz sevinirim

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