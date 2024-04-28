Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Nisan 2024 01:34
Arkadaşlar tayin hakkında bi şey sormak istiyorum

Bu alt bölge üst bölge nasıl oluyo becayis içinde geçerli mi bu alt bölge üst bölge olayı

Çok Yazılan Konular

2024 istifa sonrası atama bekleyenler?Doktor ailesinin hakları var mı?36 bin yeni sağlık personeli alımı hayırlı olsun Memurluktan istifa2023/5 hagb atama red/idari dava açma hkBeylikdüzü devlet hastanesi nasılYolluk yatmadıSosyologlar hangi sınıftan maaş alır??Doktorluktan istifa edip hemşire olmakunvan degisikligi

Sözlük

sezen aksu çalıyor 3 küçücük bebeğin sürekli fotoğrafını paylaşan ebeveyn 2 sundaland 1 Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 2 ağlayan çayır 2 The Expendables 2023 1 Boğa burcu 2 bir deli rüzgar 1 çift taraflı paça telası 1 kene 2024 1

Son Haberler

Emekli aylığını veya dul aylığını 3 aylık peşin alan kişiler aynı ay içerisinde vefat ederse SGK aylıkları geri ister mi?Adalet Bakanı Tunç'tan İsrailli bakana tepkiDepremde evleri yıkılan aile yeni evlerine kavuştuBerlin'de, Filistin'e destek gösterisi düzenlendiBakan Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?