Atanmış Eczane Teknikerlerine danışmak istiyorum.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
2024 istifa sonrası atama bekleyenler?Doktor ailesinin hakları var mı?36 bin yeni sağlık personeli alımı hayırlı olsun Memurluktan istifa2023/5 hagb atama red/idari dava açma hkYolluk yatmadıSosyologlar hangi sınıftan maaş alır??Beylikdüzü devlet hastanesi nasılunvan degisikligiDoktorluktan istifa edip hemşire olmak
Sözlük
Son Haberler
Fenerbahçeli taraftardan ilginç başvuru: Icardi sınır dışı edilsinYeni müfredatta fen bilimleri 'bilimsel keşif' odaklı kurgulandıDEAŞ'a yönelik 'Bozdoğan-31' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandıTokat'ta kene istilası: Her yerde kene varIrak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Editörün Seçimi
Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?