Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Nisan 2024 09:48
Atanmış Eczane Teknikerlerine danışmak istiyorum.

Merhaba. YIPRANMA PAYI benim branşımda yok (Tıbbi Sekreter). Meslek değiştirmeyi düşünüyorum.

Eczane Teknikeri yıpranma payı alıyor. Mesleğinizi tavsiye eder misiniz, nöbet tutuyor musunuz ? Bilgi verirseniz memnun olurum

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