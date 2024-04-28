Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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28 Nisan 2024 10:03
Adıyaman tekrar Acıyaman oldu, 2 polis şehit

Adıyaman'da yaşanan olayla ilgili ne düşünüyorsunuz?


police-izmir-
Aday Memur
28 Nisan 2024 10:11
psikolojik nedenlerle silahı alınan tekrar silahlı görev yapmamalı

foreverkings
Aday Memur
28 Nisan 2024 10:14

Adamın yerini 50 kere değiştirip sağa sola sürmüşler amir müdür dediğin adamlar yöneticiliği bilmesi lazım belinde silah olan adamla uğraşırsan sonucu böyle olur.

police-izmir-, 5 saat önce
psikolojik nedenlerle silahı alınan tekrar silahlı görev yapmamalı

flovers44
Aday Memur
28 Nisan 2024 10:20
Bu mesaj 20'nin üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Yani belinde silah olanın adam vurma hakkı var diyorsun! Bu durumda ne farkınız kalıyor mafyadan, terörden...

foreverkings, 5 saat önce

Adamın yerini 50 kere değiştirip sağa sola sürmüşler amir müdür dediğin adamlar yöneticiliği bilmesi lazım belinde silah olan adamla uğraşırsan sonucu böyle olur.


police-izmir-
Aday Memur
28 Nisan 2024 10:27
haklısın, üstteki eleman'a kalsa belime silahı taktım mı bana kimse karışamaz istediğimi yaparım der. Polis, kanun, tüzük ve yönetmeliğe tabidir. bir makinenin parçası gibi nerede faydalı olacaksa orada görevlendirilir, maruzati olan usulünce müracaatını yapar o kadar. yeri değişirse silah kullanacak Polis öyle mi? keşke üstte öldürmeyi savunan elemanı da tespit edip silahını alsalar elinden.
flovers44, 5 saat önce

Yani belinde silah olanın adam vurma hakkı var diyorsun! Bu durumda ne farkınız kalıyor mafyadan, terörden...


policeman2004
Aday Memur
28 Nisan 2024 10:36
arkadaşlar olayla ilgili gerçek bilgi sahibi olanlar bildiklerini anlatırlarsa faydalı olur çok vahim bir olay bu.

Aksoy 78
Aday Memur
28 Nisan 2024 10:43

Çalışma kanunu ve sendika olmazsa hiç bir şey değişmez. Bu yaşanan ilk değil sonda olmayacak.


Happylady
Aday Memur
28 Nisan 2024 10:57

Mobbingden olmuş


sancak bayrak
Şube Müdürü
28 Nisan 2024 11:11

Bu olay birden bire olmamıştır.bu arkadaş bu duruma nasıl geldi.bundan çalıştığı bütün amir müdür herkez sorumludur.herkez Amirlik ve müdürlük yapamaz, memura nasıl davranacağını ve nasıl çalıştıracağını bilmesi gerekir.emri altındaki adama hakaret edersen ezmeye kalkarsanız,o da içten içe kinlenir.adaletli yönetici olmak çok önemli.sınavlarda yüksek puan alarak amir olabilirsiniz.ama insan ilişkilerinde uyum ve a sosyal iseniz ki teşkilatta çok var.amirlik müdürlük yapmak zordur.polis arkadaş bu olayı gerçekleştirerek önce kendi çoluk çocuğuna sıkmıştır.her ne olursa olsun böyle bir anlaşmazlık ve mobing varsa il emniyet müdürü,olmadı ise genel müdürlük personel daire ile görüşebilirdi.. maalesef olan oldu,ölenlere Allah tan rahmet diliyorum.inşallah teşkilatta bir daha böyle bir olay yaşanmaz


Toros101
Memur
28 Nisan 2024 11:23

Üste yazmışlar arkadaş Yıldız takmazsan adam olunmuyor, Emir vermekle amirlik vasfı tamamlanmış olmuyor. Kendi menfaatine iş yaparlar, sorumluluk almazlar, bir şey olduğunda memur yaptı der aradan sıyrılırlar, hep kendilerine yontarlar, ego tatmin ederler, karşısındakini insan görmeden kendi ezilikleri ile mobbing yaparlar ondan sonra olan bu.

Empati diyorlar konuşarak anlaşma diyorlar şu diyorlar bu diyorlar arkadaş tek taraflı mı oluyor bu işler önce o rütbe takanlar karşısındakinin insan olduğunu bilmeli.

Amir insiyatif diye bir şey var; amirin her yerde her şekilde kendi menfaatine uygunsa ya da karşısındaki memura nasıl eziyet düşünürüm mantığıyla iş yapıyorlar. Bunun adı da amir insiyatifi.

Memur şuradan ekmek kazanıyor vicdanı olan herkes de ekmeğini hak etme derdinde kimsenin görevden işten kaçtı yoktur olsa da çok azdır çürük elma memuru çalıştığı kadar amir çalışıyor mu amir sorumluluk alıyor mu yok.

Adamın bir meşgülü vardır bir maruzatı vardır bir derdi vardır insan robot değil ki 7/24 aynı olsun arkasında jet motoru mu takılı habire çalışsın Dursun.

Üste yazmış her görev yerini beğenmeyen illa bunu mu yapar diye yok efendim görevdir sorumluluktur kaçıyor diye yok konuşularak halledilemez mi diye yazmışlar sanki mars'ta yaşıyorlar ya da bu teşkilatta değil bunu yazan adamlar.

Hangi insan evladı hele ki bir kolluk personeli durur da silahına davranır yahu polis normal olayda bile kendisine saldırıldığında bile silahını kullanmaya korkuyor aman başıma iş gelmesin diye.

Biraz duyarlı olun duyarlı. Memur üstüne oynamasınlar karşısındakini insan bilsinler. Varsa bir sıkıntı mevzuat var yönetmelik var kanun var tutarsın raporunu gidersin onun dışında başka bir laf söylemeye hakkın da yok.

Herkes kendi işini yapsın amirler amirliğini bilsin askeriyedeki disiplin askeriyedeki o üstlerin sorumluluk bilincinin yarısı olsa keşke.


Toros101
Memur
28 Nisan 2024 11:26

Sana katılıyorum abi öyle rütbe takma ile hafta sonu eğitim almayla 3-4 ay eğitim almayla olmuyor hatta isterse 10 sene yetmez bir insanda liderlik vasıf olacak. Polis alıyorlar sırf dalga geçmek için psikoloğa sevkediyorlar. Aslında amir olacak kişilerin ekstra psikolog görüşme yapması lazım. Onlara insan ilişkileri konusunda ders verilmeli. Aynısı geçen sene Hatay'da da oldu iki kişi gitti ne oldu biri mezara gitti bir hapse gitti. Allah ölenlerin toprağını bol eylesin yaralılara da acil şifa versin ne diyelim

sancak bayrak, 4 saat önce

Bu olay birden bire olmamıştır.bu arkadaş bu duruma nasıl geldi.bundan çalıştığı bütün amir müdür herkez sorumludur.herkez Amirlik ve müdürlük yapamaz, memura nasıl davranacağını ve nasıl çalıştıracağını bilmesi gerekir.emri altındaki adama hakaret edersen ezmeye kalkarsanız,o da içten içe kinlenir.adaletli yönetici olmak çok önemli.sınavlarda yüksek puan alarak amir olabilirsiniz.ama insan ilişkilerinde uyum ve a sosyal iseniz ki teşkilatta çok var.amirlik müdürlük yapmak zordur.polis arkadaş bu olayı gerçekleştirerek önce kendi çoluk çocuğuna sıkmıştır.her ne olursa olsun böyle bir anlaşmazlık ve mobing varsa il emniyet müdürü,olmadı ise genel müdürlük personel daire ile görüşebilirdi.. maalesef olan oldu,ölenlere Allah tan rahmet diliyorum.inşallah teşkilatta bir daha böyle bir olay yaşanmaz


Toros101
Memur
28 Nisan 2024 11:35

Provokatörlüğe gerek yok, laf çarpıtmaya da gerek yok saçmalamaya da gerek yok boşuna.

Kim diyor belinde silahı olan adam ateş etme hakkını kendinde buluyor diyor kaç tane olayda polis Aleyna saldırı olduğu halde kullanmıyor korktuğundan çekindiğinden. Buraya nasıl gelindi sen biliyor musun gevezelik yapıyorsun, ordamıyydın yok. Adamın babası ölüm döşendi hastanede adama izin vermiyorlar zorla çağırıyorlar, aha formun aşağılarında düğün izni vermeyip diye yazmış, olacak işi için resmi hakkı için yokuş yapanlar, sırf ego tatmini olsun eziyet olsun diye oradan oraya gönderenler bunları hiç gördün mü ya da daha başkalarını en hafifi fişek sayanlar. Sen nerde çalışıyorsun

flovers44, 5 saat önce

Yani belinde silah olanın adam vurma hakkı var diyorsun! Bu durumda ne farkınız kalıyor mafyadan, terörden...


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
28 Nisan 2024 11:38
tırt tırt tort turt murk tıngır tınnn bu ses nerden çıkar senin gibi boş tenekeden:)boş boş atmışsın şimdi gözlerini daha hayal et mutlu bir yuvan esin var çocuk var çalışıyorsun cattt birden başka yere İl için de merkez ilçede başka bir yere öyle ilçe dısı da değil biraz sana ters ama genede idare ediyorsun carttt başka yere veriliyırzun onuda makul karşılıyırzun sabrediyorsun sonra izinli gününde sana görev ama encokda sen gitmene rağmen gene sen yazıymışsın ve o gün eşinle piknik planın var carttttt esin söylenmeye başlıyor diğer polis eşleriyle görüşüyorum onlar yoğun değillermiş dırdır kimisinde hemen büyüyor kimisi sabırlı hadi sana sabırlı eş geldi diyelim. kıyak geçtim hayali bozma sakin gözlerini açmıyorsun daha.sonra amire komsere gidiyorsun hani silahı alınıpda geri verilmezin diyırsunuzz ya amir komser madde 25 rapor tuttu psikoloğa üst yazı ile gönderdi ya il emniyete o psikoloğ riske girmiyor ve 6 ay silahını alıyor bu kadar basit bir tavrından dolayı gitti bb. sen şimdi kendini sağlıklı düzgün vazifesini yapan memur olarak görüyorsun ya faullirin kulak kemiği hizasında olmasın amir rapor tutar sen şimdi böyle takık adamlara denk gelmemişsin. boş teneke misali ses çıkarmaya devam et nevrini döndürürler disiplin tüzüğü her an her saniye ceza almana yatkın ve uğraşmak isteyen amir senle uğraşır sen nizami ol tm boş tenekeden senin gibi sesler çıkar
police-izmir-, 5 saat önce
haklısın, üstteki eleman'a kalsa belime silahı taktım mı bana kimse karışamaz istediğimi yaparım der. Polis, kanun, tüzük ve yönetmeliğe tabidir. bir makinenin parçası gibi nerede faydalı olacaksa orada görevlendirilir, maruzati olan usulünce müracaatını yapar o kadar. yeri değişirse silah kullanacak Polis öyle mi? keşke üstte öldürmeyi savunan elemanı da tespit edip silahını alsalar elinden.

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
28 Nisan 2024 11:45
yani boş teneke misali ses çıkaran kardeş haklı haksız değil senin boş saçma yazılarına cevaben yazıyoruz neden çünkü iyiye denk gelip harikalar diyarından çıkarsın birgün birini vurmak keyfi bir eylem değildir bu adam eğer zevk için adam öldürdü yada adam zaten deliymis psikolojisi bozuk adama ne diye silah veriyorlar demek boş tenekeliktir .anladın mı olay kötü sonuçlandı vurulanı tanımam vuranı tanımam etmem ancak sen yargı makamı değilsin kestirip atasın sen polissin olayı incelemeyi bileceksin sadece eline verilen dosya gibi hayati sebep sonuç iliskisina bakacaksın ve kimseyi yargılayıcı konuşmayacaksın konuşuyorsan ne oluyorsun boş teneke değil mi .yapmayacaksın öyle sen yargı makamı değilsin ölen haklı vuran haksız olmayabilir her zaman
police-izmir-, 5 saat önce
haklısın, üstteki eleman'a kalsa belime silahı taktım mı bana kimse karışamaz istediğimi yaparım der. Polis, kanun, tüzük ve yönetmeliğe tabidir. bir makinenin parçası gibi nerede faydalı olacaksa orada görevlendirilir, maruzati olan usulünce müracaatını yapar o kadar. yeri değişirse silah kullanacak Polis öyle mi? keşke üstte öldürmeyi savunan elemanı da tespit edip silahını alsalar elinden.

Toros101
Memur
28 Nisan 2024 11:46

Polis görevi dışında çalıştırılamaz bunu herkes biliyor da herkes uyguluyor mu. Polis kanuna bağlı doğru varsa derdi tutarsın raporunu geçersin mıy mıy etmeye gerek yok. O kanunları ama bir tek polise karşı mı karşıdakilere de bağlamıyor mu. Polisin sorumluluğu olduğu kadar üstün yetkisi görevi sorumluluğu yok mu. Ama hangi birisi sorumluluk alıyor hangi birisi göreve 4 elle sarılıyor. Kim maruzatı dinliyor kim çözüm üretiyor kim eline taşın altına sokuyor maalesef burada hiç kimse. Konuşmak karşılıklı yapılan bir eylem tek başına olmuyor.

Yok görev yeri beğenmez miymiş şuymuş bumuş saçmalamaya kılıf uydurmaya gerek yok. Bak herkes görevii yapar ama tam beğenmez niye ona göre yaptığı iş çok zordur ve yapılacak daha kolay bir işte vardır herkese göre. Biz de herkes ayranım ekşi der, daha iyi yer ister.

Göreve gidiyor adam ister istemez amir uygun görür görmez ondan sonra baktın olmuyor bir üste gidersin ya da alırsın bir rapor üç beş gün ondan sonra geçersin.

Provokatörlük yapmayın kim üstlere silah kullanırsın ya da belde silah var benim dediğim yapılsın mantığında bu teşkilatta. Kovboy filmi izleyen ergenler ya da senin gibi provokatörler bunu düşünür.

Hangi polis memuru kendisini ailesini emeklerini geleceğini bir kenara bırakıp da eli silaha gider. Normal olaylarda bile kullanmaya çekiniyor herkes.

police-izmir-, 5 saat önce
haklısın, üstteki eleman'a kalsa belime silahı taktım mı bana kimse karışamaz istediğimi yaparım der. Polis, kanun, tüzük ve yönetmeliğe tabidir. bir makinenin parçası gibi nerede faydalı olacaksa orada görevlendirilir, maruzati olan usulünce müracaatını yapar o kadar. yeri değişirse silah kullanacak Polis öyle mi? keşke üstte öldürmeyi savunan elemanı da tespit edip silahını alsalar elinden.

police-izmir-
Aday Memur
28 Nisan 2024 11:49
makam için takla atarsan, yerinden olunca salyani akıtarak meslektaşına bile saldirirsin. senin gibisine meslektaş bile demem, Polis görevini yapar her nerede olursa olsun. senin gibiler ise cevap verdiğini sanirken bir araba dolusu boş laf eder, çünkü içi boş tencereden çok ses çıkarmış teneke oğlu teneke. önce adam ol, sonra belki adam gibi polis olursun.
iyilikiyidir01, 4 saat önce
yani boş teneke misali ses çıkaran kardeş haklı haksız değil senin boş saçma yazılarına cevaben yazıyoruz neden çünkü iyiye denk gelip harikalar diyarından çıkarsın birgün birini vurmak keyfi bir eylem değildir bu adam eğer zevk için adam öldürdü yada adam zaten deliymis psikolojisi bozuk adama ne diye silah veriyorlar demek boş tenekeliktir .anladın mı olay kötü sonuçlandı vurulanı tanımam vuranı tanımam etmem ancak sen yargı makamı değilsin kestirip atasın sen polissin olayı incelemeyi bileceksin sadece eline verilen dosya gibi hayati sebep sonuç iliskisina bakacaksın ve kimseyi yargılayıcı konuşmayacaksın konuşuyorsan ne oluyorsun boş teneke değil mi .yapmayacaksın öyle sen yargı makamı değilsin ölen haklı vuran haksız olmayabilir her zaman

swat3410
Editor
28 Nisan 2024 11:51

Konunun aslını nasıl geliştiğini bilmiyorsunuz ve farkındaysanız yapılan yorumlar sürekli genelleme içeriyor. Lütfen bilginiz olmadığı konularda genellemelerden yola çıkarak yorum yapmayalım.

Şehit olan Başkomiserimiz ile Suriye?de 16 ay beraber çalıştık, o kadar harika bir insandı ki; kelimeler ile aram iyi olmasına rağmen onun iyiliğini ifade etmekte zorlanıyorum.

Böylesi güzel bir insan bu sonu hak etmedi :(

Beraber çalışma imkanınız olsaydı, bu sonu görünce derin bir hayal kırıklığı yaşarsınız.

Olumsuzluklar var mı?

Kesinlikle var

Lütfen yaşarken değeri bilinmedi

Hiç olmazsa hatırasına saygı duyalım

Vesselam


police-izmir-
Aday Memur
28 Nisan 2024 11:53
silahı alınıp geri dönmemeli, bir A5 yazı yazıp ta hiç bir şey söylememeye gerek yok. bir iki satırda derdini anlatabilmeli bir polis. yok iş zormuş ta yapmazmış ta, yok ya? mesleğe girerken sözleşme yapıyor polis? torpille polis olan böyle saçma bahaneler uydurur ancak.
Toros101, 4 saat önce

Polis görevi dışında çalıştırılamaz bunu herkes biliyor da herkes uyguluyor mu. Polis kanuna bağlı doğru varsa derdi tutarsın raporunu geçersin mıy mıy etmeye gerek yok. O kanunları ama bir tek polise karşı mı karşıdakilere de bağlamıyor mu. Polisin sorumluluğu olduğu kadar üstün yetkisi görevi sorumluluğu yok mu. Ama hangi birisi sorumluluk alıyor hangi birisi göreve 4 elle sarılıyor. Kim maruzatı dinliyor kim çözüm üretiyor kim eline taşın altına sokuyor maalesef burada hiç kimse. Konuşmak karşılıklı yapılan bir eylem tek başına olmuyor.

Yok görev yeri beğenmez miymiş şuymuş bumuş saçmalamaya kılıf uydurmaya gerek yok. Bak herkes görevii yapar ama tam beğenmez niye ona göre yaptığı iş çok zordur ve yapılacak daha kolay bir işte vardır herkese göre. Biz de herkes ayranım ekşi der, daha iyi yer ister.

Göreve gidiyor adam ister istemez amir uygun görür görmez ondan sonra baktın olmuyor bir üste gidersin ya da alırsın bir rapor üç beş gün ondan sonra geçersin.

Provokatörlük yapmayın kim üstlere silah kullanırsın ya da belde silah var benim dediğim yapılsın mantığında bu teşkilatta. Kovboy filmi izleyen ergenler ya da senin gibi provokatörler bunu düşünür.

Hangi polis memuru kendisini ailesini emeklerini geleceğini bir kenara bırakıp da eli silaha gider. Normal olaylarda bile kullanmaya çekiniyor herkes.


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
28 Nisan 2024 11:53
işte benim yazdığımı okurlar senin yazdığını okurlar kim ne olduğu çıkar kapasite meselesi çok gördüm senin gibileri çok yazdığın her zaman ki genç polis serzenisleri ya 14 yada 18 liler gibi konuşuyorsun:))))
police-izmir-, 4 saat önce
makam için takla atarsan, yerinden olunca salyani akıtarak meslektaşına bile saldirirsin. senin gibisine meslektaş bile demem, Polis görevini yapar her nerede olursa olsun. senin gibiler ise cevap verdiğini sanirken bir araba dolusu boş laf eder, çünkü içi boş tencereden çok ses çıkarmış teneke oğlu teneke. önce adam ol, sonra belki adam gibi polis olursun.

police-izmir-
Aday Memur
28 Nisan 2024 11:55
evet okurlar ve senin gibiler mesleğe girerken sanki sözleşme yapmışta aksi olursa yapmazmış gibi konuşurlar, kimin ne olduğunu anlarlar. sadece konusu suç teşkil eden emir yapılmaz, onun dışında her şey yapılır. işine gelmiyorsa güle güle.
iyilikiyidir01, 4 saat önce
işte benim yazdığımı okurlar senin yazdığını okurlar kim ne olduğu çıkar kapasite meselesi çok gördüm senin gibileri çok yazdığın her zaman ki genç polis serzenisleri ya 14 yada 18 liler gibi konuşuyorsun:))))

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
28 Nisan 2024 11:56
Baya da akıllı ya suç teşkil eden emir yapılmaz vay be kusura bakma bu kadar bilgili olduğunu bilmiyordum ne alaka konuyla:)
police-izmir-, 4 saat önce
evet okurlar ve senin gibiler mesleğe girerken sanki sözleşme yapmışta aksi olursa yapmazmış gibi konuşurlar, kimin ne olduğunu anlarlar. sadece konusu suç teşkil eden emir yapılmaz, onun dışında her şey yapılır. işine gelmiyorsa güle güle.
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