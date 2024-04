tırt tırt tort turt murk tıngır tınnn bu ses nerden çıkar senin gibi boş tenekeden:)boş boş atmışsın şimdi gözlerini daha hayal et mutlu bir yuvan esin var çocuk var çalışıyorsun cattt birden başka yere İl için de merkez ilçede başka bir yere öyle ilçe dısı da değil biraz sana ters ama genede idare ediyorsun carttt başka yere veriliyırzun onuda makul karşılıyırzun sabrediyorsun sonra izinli gününde sana görev ama encokda sen gitmene rağmen gene sen yazıymışsın ve o gün eşinle piknik planın var carttttt esin söylenmeye başlıyor diğer polis eşleriyle görüşüyorum onlar yoğun değillermiş dırdır kimisinde hemen büyüyor kimisi sabırlı hadi sana sabırlı eş geldi diyelim. kıyak geçtim hayali bozma sakin gözlerini açmıyorsun daha.sonra amire komsere gidiyorsun hani silahı alınıpda geri verilmezin diyırsunuzz ya amir komser madde 25 rapor tuttu psikoloğa üst yazı ile gönderdi ya il emniyete o psikoloğ riske girmiyor ve 6 ay silahını alıyor bu kadar basit bir tavrından dolayı gitti bb. sen şimdi kendini sağlıklı düzgün vazifesini yapan memur olarak görüyorsun ya faullirin kulak kemiği hizasında olmasın amir rapor tutar sen şimdi böyle takık adamlara denk gelmemişsin. boş teneke misali ses çıkarmaya devam et nevrini döndürürler disiplin tüzüğü her an her saniye ceza almana yatkın ve uğraşmak isteyen amir senle uğraşır sen nizami ol tm boş tenekeden senin gibi sesler çıkar

police-izmir-, 1 saat önce haklısın, üstteki eleman'a kalsa belime silahı taktım mı bana kimse karışamaz istediğimi yaparım der. Polis, kanun, tüzük ve yönetmeliğe tabidir. bir makinenin parçası gibi nerede faydalı olacaksa orada görevlendirilir, maruzati olan usulünce müracaatını yapar o kadar. yeri değişirse silah kullanacak Polis öyle mi? keşke üstte öldürmeyi savunan elemanı da tespit edip silahını alsalar elinden.