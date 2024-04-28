Üste yazmışlar arkadaş Yıldız takmazsan adam olunmuyor, Emir vermekle amirlik vasfı tamamlanmış olmuyor. Kendi menfaatine iş yaparlar, sorumluluk almazlar, bir şey olduğunda memur yaptı der aradan sıyrılırlar, hep kendilerine yontarlar, ego tatmin ederler, karşısındakini insan görmeden kendi ezilikleri ile mobbing yaparlar ondan sonra olan bu.

Empati diyorlar konuşarak anlaşma diyorlar şu diyorlar bu diyorlar arkadaş tek taraflı mı oluyor bu işler önce o rütbe takanlar karşısındakinin insan olduğunu bilmeli.

Amir insiyatif diye bir şey var; amirin her yerde her şekilde kendi menfaatine uygunsa ya da karşısındaki memura nasıl eziyet düşünürüm mantığıyla iş yapıyorlar. Bunun adı da amir insiyatifi.

Memur şuradan ekmek kazanıyor vicdanı olan herkes de ekmeğini hak etme derdinde kimsenin görevden işten kaçtı yoktur olsa da çok azdır çürük elma memuru çalıştığı kadar amir çalışıyor mu amir sorumluluk alıyor mu yok.

Adamın bir meşgülü vardır bir maruzatı vardır bir derdi vardır insan robot değil ki 7/24 aynı olsun arkasında jet motoru mu takılı habire çalışsın Dursun.

Üste yazmış her görev yerini beğenmeyen illa bunu mu yapar diye yok efendim görevdir sorumluluktur kaçıyor diye yok konuşularak halledilemez mi diye yazmışlar sanki mars'ta yaşıyorlar ya da bu teşkilatta değil bunu yazan adamlar.

Hangi insan evladı hele ki bir kolluk personeli durur da silahına davranır yahu polis normal olayda bile kendisine saldırıldığında bile silahını kullanmaya korkuyor aman başıma iş gelmesin diye.

Biraz duyarlı olun duyarlı. Memur üstüne oynamasınlar karşısındakini insan bilsinler. Varsa bir sıkıntı mevzuat var yönetmelik var kanun var tutarsın raporunu gidersin onun dışında başka bir laf söylemeye hakkın da yok.

Herkes kendi işini yapsın amirler amirliğini bilsin askeriyedeki disiplin askeriyedeki o üstlerin sorumluluk bilincinin yarısı olsa keşke.