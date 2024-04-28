Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


28 Nisan 2024 11:38
Lütfen yardım edin ?
Bir kurumda 4b sözleşmeli olarak çalışıyorum.Bir sendikaya geçtim.Bu sendika kurum ile ters düşüyor.Kuruma dava açıyor(farklı konularda) Temmuz ayında askere gideceğim.Sözlesmeli olduğum için sözleşmeyi fesh edip döndüğümde tekrar sözleşme imzalayacağım.Kurumun sendika üyeliğimden dolayı sözleşmemi yenilememe ihtimali var mı ? Bilmediğim için soruyorum,lütfen yardımcı olun

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