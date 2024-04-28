KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Nisan 2024 11:53
KPSS deneme

Bu durumda olan var mı? Bir gün deneme çözüyorum berbat geliyor sonuç başka yayından çözüyorum istediğim sonuç geliyor? Kötü sonuçlar daha çok pegem denemesinde oluyor ve buda moralimi bozuyor. Sınava yönelik deneme öneriniz varsa alabilir miyim?

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