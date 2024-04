Eğitim sonu sınavı (psikiyatrik geçmiş)

Arkadaşlar merhaba.

Ben Pomem adayıyım. ama 2018 yılına ait psikiyatrik alanda OKB tanım var. Sağlık yönetmeliğine göre son iki yılın semptonsuz geçmesi sağlam kabul edilir fakat C ve D dilimler için süre ayrımı yoktur yazıyor. Benim tanım B diliminde aynı zamanda C ve D diliminde de yer alıyor. Büyük ihtimalle genel sağlık aşamasında eleneceğim. Bu durumdan kaynaklı da bir kereye mahsus olan itiraz hakkından yararlanacağım. Yeni gönderildiğim heyet şu an ki koşullara bakarak tanımı B biliminde değerlendirip öğrenci adayı olur verse böylelikle de okula tekrar dönüşüm yapılsa bile duyumlara göre komisyon yıl sonu mülakatında eliyormuş. Hastane sıcak baksa bile komisyon sıcak bakmıyormuş. Bu konu hakkında bilgisi olan ya da çevresinde böyle bir durumu yaşamış birine şahit olan bahsedebilir mi rica etsem