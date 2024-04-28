Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Nisan 2024 12:11
Egm Personel İletişim Merkezi numarası nedir?

böyle bir santral merkezi kurmuşlardı hatırlayanınız var mı açık mı hala numaralı hatırlayan var mı


swat3410
Editor
28 Nisan 2024 12:57

0 312 462 17 63

0 312 462 17 65

0 312 462 17 66


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
28 Nisan 2024 14:09
eyw
swat3410, 3 saat önce

0 312 462 17 63

0 312 462 17 65

0 312 462 17 66

Toplam 2 mesaj

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