Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Nisan 2024 13:00
Akıl sağlığı raporunu, ÇKYS'ye düşmeden alsak sorun olur mu?

2024/5 atamasında yerleştim. Henüz arşiv araştırmam tamamlanmadı. Akıl sağlığı raporunu şimdi alsam sorun olur mu? Yoksa sağlık bakanlığından atandız mesajı gelmesini mi bekleyeyim?

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