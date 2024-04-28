Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Nisan 2024 13:17
Çok acil yarına kadar cevap

11 ay önce hemşire olarak atandım. Sözleşmeliyim dışarda basit yaralama dan dolayı 135 gün para cezası yedim işten çıkarılabilirmiyim ? Memuriyete engel mi ? Net cevabı bilen versin yarın son gün ona göre karara itiraz edeceğim yada parayı ödeyip kurtulacağım bu dosyadan ????

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