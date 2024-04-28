Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


28 Nisan 2024 14:27
Üniversitede kadrolu hemşireyken ekpss ile hemşire olarak atanma

Üniversitede kadrolu lisans hemşire olarak çalışmaktayım. Ekpss ile hemşire olarak atanabilir miyim? Ya da atanmaya hak kazanmak için ne kadar süre önce istifa etmem gerekir?


jpufuk-meb
Aday Memur
28 Nisan 2024 14:54

Ayni kadro unvana atanamazsin.


jpufuk-meb
Aday Memur
28 Nisan 2024 14:56

Usulüne göre cekilirseniz 6 ay sonra atanabilirsiniz.

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