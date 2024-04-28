Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Nisan 2024 14:31
Başarı belgesi nedeniyle performans notuna itiraz edilir mi?

2012 yılında başarı belgesi almıştım ancak performans puanı 3 verilmiş buna itiraz edebilirmiyiz bilgisi olan varmı


lutt
Şube Müdürü
28 Nisan 2024 14:58

aynen


Aksoy 78
Aday Memur
28 Nisan 2024 15:08

Vay be ne kadar büyük bir sorunmuş meslektaşlarımızın ne büyük dertleri varmış da haberimiz yokmuş


Redwhit
Aday Memur
28 Nisan 2024 18:18
:) dostum 6 yıl 90 puan 1 kademe 6 yıl 90 puan 1 kademe emekli olucam bu sene derecem 2/3 2012 de 90 olsaydı şimdi 1/1 dim 1 sene daha calısıp 3600den emekli olucam bu sebepten yani dert benim için ama seni zaten ilgilendirmeyecegı ıcın bilen biri cevaplarsa sevinirim
Aksoy 78, 4 saat önce

Vay be ne kadar büyük bir sorunmuş meslektaşlarımızın ne büyük dertleri varmış da haberimiz yokmuş

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