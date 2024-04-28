Başarı belgesi nedeniyle performans notuna itiraz edilir mi?

:) dostum 6 yıl 90 puan 1 kademe 6 yıl 90 puan 1 kademe emekli olucam bu sene derecem 2/3 2012 de 90 olsaydı şimdi 1/1 dim 1 sene daha calısıp 3600den emekli olucam bu sebepten yani dert benim için ama seni zaten ilgilendirmeyecegı ıcın bilen biri cevaplarsa sevinirim

:) dostum 6 yıl 90 puan 1 kademe 6 yıl 90 puan 1 kademe emekli olucam bu sene derecem 2/3 2012 de 90 olsaydı şimdi 1/1 dim 1 sene daha calısıp 3600den emekli olucam bu sebepten yani dert benim için ama seni zaten ilgilendirmeyecegı ıcın bilen biri cevaplarsa sevinirim