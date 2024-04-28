Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Nisan 2024 14:31
başarı belgesi
2012 yılında başarı belgesi almıştım ancak performans puanı 3 verilmiş buna itiraz edebilirmiyiz bilgisi olan varmı

lutt
Şube Müdürü
28 Nisan 2024 14:58

aynen


Aksoy 78
Aday Memur
28 Nisan 2024 15:08

Vay be ne kadar büyük bir sorunmuş meslektaşlarımızın ne büyük dertleri varmış da haberimiz yokmuş

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