Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Nisan 2024 14:37
SAĞLIK KURUL RAPORU HK YARDIM

Merhaba, işe girmeye hak kazandım sözleşmeli personel büro memuru. Ancak 5 hekimli sağlık raporunda kbb işitme normal, 2 khz altı ani düşüş yazıyor. Bir sorun olur mu? Karar kısmında da çalışabilir veya çalışamaz yazılmamış. Yardımlarınızı rica ederim


Simavis
Aday Memur
28 Nisan 2024 14:47

Yardımcı olabilecek biri var mı

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