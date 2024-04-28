Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Nisan 2024 15:10
KAMUYA GİRİŞTE DİPLOMANIN ASLI ARANIR MI?

Arkadaşlar merhaba,

Eşim kamuya sözleşmeli personel olarak atandı diş protez teknikeri olarak. Atandığı şehir'e gitti ve salı günü iş başı yapacak öncesinde bütün gerekli evrakları verdi(buna diplomanın aslı gibidir noterli onayı dahil) ancak diplomanın aslını da istemişler. Noter onaylı aslı gibidir nelerine yetmiyor böyle hakları var mı? Diplomanın aslını eşim burada unuttu ben ptt kargoya vereceğim pazartesi günü ancak salı günü iş başı yapacak yetişmeyecek

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