Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Nisan 2024 16:03
Batı süresi dolmadan batı mazeret ataması

ben 2021 de doğudan batıya geldim buranın görev süresi 5 yıl bu yaz 3 senem olucak acaba ayıdan batıya tayin yazsam gelme şansını var mı tayin isteğim il( Muğla ) ayrca mazartte şöyle var eşime ben Dukan açtım 6 aydr sigoratsi yatıyor muglada onuda gistersem mazaret olarak olur mu tayin


QURESMAM
Aday Memur
28 Nisan 2024 16:04
mazaret gostersem

Izk3435
Şef
28 Nisan 2024 16:32

Devrem mazeret göstermen için eşinin 2 yıl için de 365 gün sgk yatırılmış olması gerekir 6 ay kısa bi süre ama sen yine de şansını bi dene çok fazla tercih edilen bi yer değilse olabilir de

QURESMAM, 3 saat önce
mazaret gostersem
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