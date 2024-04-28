Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


28 Nisan 2024 16:19
Gençlik ve Spor Bakanlığı GYS Hazırlık

Bilindiği üzere KİK toplantı kararından bu yıl görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı olacak. online platform olarak gysakademi kayıtları açmış. Öneri ve fikri olan var mı?

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