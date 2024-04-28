Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Nisan 2024 16:54
Sınav salonuna cep telefon sokulması

Merhaba saygıdeğer arkadaşlar maalesef sınavda dedektör ve el ile aramama rağmen sınav başladıktan sonra sınav binasının çağırmasından sonra ses geliyor dedikten sonra sınavda iken kaba üst araması yapıp göğsünde cep telofonu görüp rızaen teslim muhafaza altına aldım. Ya makattan geçirdi yada sınav başlamadan hoca şahsın tuvalete gittiğini söyledi. Sizce ne olur şahıs içeriden yardımda almış olabilir tanıdığı biri var. Sizce soruşturma sonucu ne olur ne gibi cezalar alınıyor kesinlikle aradım kimseyi es geçmedim. Başına gelen veya şahit olduğunuz olay var mı? Cevaplarınızı merakla bekliyorum.


Memurhaps
Şube Müdürü
28 Nisan 2024 19:22
Kimse duymadı mı böyle bir şey

hakkaripolisi34
Daire Başkanı
28 Nisan 2024 19:32

Sen ceza almazsın sınavdan önceki gün okula gelip tuvalete sokmus olabilirsin eger sadece görevin üst arama görevi ise seni ceza almanı gerektirecek bir durum yoo savunmanı da buna göre yap. Üst aramasını yaptığını söyle ve telefon tespit edemediğini söyle. İçeriden yardım alıp almaması senlik bir konu değil. Eger okul içerisini arama gibi bir görevin var ise o zaman sende sorumlu olabilirsin görevin sadece üst araması ise herşey senin lehine olur


gıdaaa
Aday Memur
28 Nisan 2024 20:04

Bu teli hadi bir şekilde içeri sokmuşlar da öğretmen kopya çekmesine izin mi verecekmişte!?


Memurhaps
Şube Müdürü
28 Nisan 2024 20:09
Hayır öğretmen 45 dk sonra farkediyor ses geliyor diye çağırdı
gıdaaa, 2 saat önce

Bu teli hadi bir şekilde içeri sokmuşlar da öğretmen kopya çekmesine izin mi verecekmişte!?


hedef2024
Memur
28 Nisan 2024 20:10

neyin soruşturması bu soruşturma bile açılmamalı


Memurhaps
Şube Müdürü
28 Nisan 2024 20:11
Dedektör ile Arama yaptığım el ile baktığım kesindir devrem
hedef2024, 2 saat önce

neyin soruşturması bu soruşturma bile açılmamalı


hedef2024
Memur
28 Nisan 2024 20:20

tama o zaman senden geçerken üzerinde telefon yokmuş demek ki hiç bir ceza almazsın

Memurhaps, 2 saat önce
Dedektör ile Arama yaptığım el ile baktığım kesindir devrem

nightblueee
28 Nisan 2024 20:51
polis isen ve soruşturma açılırsa alacağın en fazla görevde kayıtsız kalmak, gereken özeni göstermemek olur, önceki sicilin temizse kınama olur.

nightblueee
28 Nisan 2024 20:52
benzerini yaşadım 2012 yılında, kınama yemiştim
Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adıyaman tekrar Acıyaman oldu, 2 polis şehit27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm fetö idari soruşturmaTrafikçilere bayram ödüllendirmesiTrafik taltifi ne zaman hesaplara yatırılır2024 genel atama dönemiPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıB sınıfı ehliyet ile transit tipi araç kullanabilir mi?26 Nisan açığa alınanlarFetö davasından hagb alınca mesleğe devam edilir mi?

Sözlük

The Expendables 2012 1 sezen aksu çalıyor 2 ağlayan çayır 1 The Expendables 2023 1 The Expendables 2010 1 Sixty Minutes 2024 1 güne bir fıkra bırak 1 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajıYasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2 kişi yakalandıMuğla'da iki minibüs çarpıştı: 4'ü ağır 14 yaralıHastane bahçesinde tekme, yumruk ve bıçaklı kavgaHayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğradı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?