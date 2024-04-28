Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Nisan 2024 16:54
sınavda içeri cep telofon sokulması
Merhaba saygıdeğer arkadaşlar maalesef sınavda dedektör ve el ile aramama rağmen sınav başladıktan sonra sınav binasının çağırmasından sonra ses geliyor dedikten sonra sınavda iken kaba üst araması yapıp göğsünde cep telofonu görüp rızaen teslim muhafaza altına aldım. Ya makattan geçirdi yada sınav başlamadan hoca şahsın tuvalete gittiğini söyledi. Sizce ne olur şahıs içeriden yardımda almış olabilir tanıdığı biri var. Sizce soruşturma sonucu ne olur ne gibi cezalar alınıyor kesinlikle aradım kimseyi es geçmedim. Başına gelen veya şahit olduğunuz olay var mı? Cevaplarınızı merakla bekliyorum.

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