Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Nisan 2024 16:56
Memur emeklisine verilmeyen 12000 tl temmuz zammında verilmeli

yoksa kimse emekli olmaz olmayacak, 3600 ek gösterge dediniz 4 senede yarım yamalak uygulamaya geçirdiniz ancak 6 ay geçmeden 3 katını geri aldınız bu adalet olamaz.


Bozkurtbakışlı
Şef
28 Nisan 2024 17:57
Emekli Maaşıyla Hiçbir Memur Emekli Olmaz! - https://forum.memurlar.net/konu/2543212
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