KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Nisan 2024 17:28
Aile ve sosyal hizmetler bakanlığında öğretmen kadrosunda olan biri ne iş yapıyor?

Merhaba arkadaşlar. Ben ekpss sınavından ciktim ve istediğim yer icin yeterli puanı aldım.gibi duruyor. Bakanlıkta öğretmenlik kadrosu istiyorum ancak bazı gruplarda bu pozisyon için joker gibi her isi yaptırıyorlar gibi ifadelerde bulunanlar oldu. Bu kadroda çalışan arkadaşlarım nasıl işler yaptıkları ve detayları hakkında biraz bilgilendirebilir mi acaba ?

Bir diğer sorum iyi seviyede İngilizcem var dolayısıyla dilimi kullanabileceğim bir iş yapmak istiyorum. Bakanlıklarda dilimi koreltmeyecegim bir pozisyon var mıdır?

Şimdiden okuyan ve cevaplandıran herkese teşekkür ederim.

Sevgiler.

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