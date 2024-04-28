Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Nisan 2024 17:34
2024 MEB Atama Takviminde Memur öğretmenler için %3 geri gelir mi ?

Uzun süredir kamu kurumlarında kadrolu memur olarak görev alan öğretmenler, on yıllık bekleyişlerinin son bulmasını ve yasal düzenlemelerle atama istiyor. Yapılacak ilk öğretmen atamasında memur öğretmenlere de kontenjan verilmelidir.

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