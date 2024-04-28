Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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28 Nisan 2024 17:44
Kınama cezası silinme sonrasında kademe ilerlemesi olur mu?

Kademe cezası alalı 6-7 yıl oldu ben bu cezasının dosyadan silinmesi için dilekçe vereceğim. Kabul edilip dosyadan silindiğinde 8 yıl ceza almayınca 1 kademe ilerlemesini talep edip yaptırabilir miyim?


RaSKaH
Daire Başkanı
28 Nisan 2024 18:02

Başlıkta kınama demişsiniz mesajda kademe durdurma. Hangisi? Kademe cezaları 10 yıl sonra silinir. Kınama ise 5 yıl sonra. Cezanın silinmiş olmasının sürenin hesabında etkisi olmamaktadır.


FiratnL
Şube Müdürü
28 Nisan 2024 18:27

Hocam kademe durdurma değil. 8 yıl ceza almayınca kademe olarak 1 veriyor. Ben bu yüzden alamadım kınama cezası aldığımdan dolayı. Bu cezayı dosyadan sildirirsem üzerinden 5 yıl geçtiği için kademe artışı söz konusu mudur diye merak ettim.

RaSKaH, 48 dk. önce

Başlıkta kınama demişsiniz mesajda kademe durdurma. Hangisi? Kademe cezaları 10 yıl sonra silinir. Kınama ise 5 yıl sonra. Cezanın silinmiş olmasının sürenin hesabında etkisi olmamaktadır.


trsalgado
Daire Başkanı
28 Nisan 2024 18:47

cevabı vermişsiniz zaten "8 yıl ceza almayınca kademe olarak 1 veriyor. " 8 yıl dolunca alırsınız

FiratnL, 23 dk. önce

Hocam kademe durdurma değil. 8 yıl ceza almayınca kademe olarak 1 veriyor. Ben bu yüzden alamadım kınama cezası aldığımdan dolayı. Bu cezayı dosyadan sildirirsem üzerinden 5 yıl geçtiği için kademe artışı söz konusu mudur diye merak ettim.

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