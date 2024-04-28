Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Nisan 2024 18:50
Tekrar şarka gitmek için batıda ne kadar süre çalışmalıyım

1 sene önce 2. Şark görevini bitirip batıya döndüm, döndüğüm ilden memnun değilim tekrar şark tercihi yapabilmek için bulunduğum ilde 3 sene görev yapmam mı gerekli veya dilekçe mi yazmalıyım veya da genel atama döneminde tercih açılıyor mu


irfan-20sw
Memur
28 Nisan 2024 18:57
Doğu için bulunduğun ilde 3 yılı tamamlayıp sistemden tercih yapman lazım. Tekrar batı batı tercihi için bulunduğun ilin görev süresini tamamlayıp dilekçe yazman lazım
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adıyaman tekrar Acıyaman oldu, 2 polis şehit27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm fetö idari soruşturmaTrafikçilere bayram ödüllendirmesiTrafik taltifi ne zaman hesaplara yatırılır2024 genel atama dönemiPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıB sınıfı ehliyet ile transit tipi araç kullanabilir mi?26 Nisan açığa alınanlarFetö davasından hagb alınca mesleğe devam edilir mi?

Sözlük

The Expendables 2010 1 The Expendables 2012 1 sezen aksu çalıyor 2 The Expendables 2023 1 güne bir fıkra bırak 1 Sixty Minutes 2024 1 Bugün olanlar 2 ağlayan çayır 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajıYasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2 kişi yakalandıMuğla'da iki minibüs çarpıştı: 4'ü ağır 14 yaralıHastane bahçesinde tekme, yumruk ve bıçaklı kavgaHayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğradı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?