Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Nisan 2024 19:22
Batıdan batıya atama sonuçları ne zaman açıklanır?

1 sark görevi yaptım, sonrasinda istanbula atandim tercih dışı, istanbul 8 yıl olan görev süresini bu yaz döneminde tamamlıyorum inşallah , batidan batiya dilekce yazdim degerlendirilmektedir yaziyor PBS de, batidan batiya genel atama ile birlikte mi açıklanıyor yoksa farklı bir zamanda mı, ne zaman açıklanır? Yardımcı olanlara şimdiden teşekkürler.


nightblueee
28 Nisan 2024 20:56
ağustosu bulur
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