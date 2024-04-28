Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


28 Nisan 2024 19:46
idare mahkemesi karar süresi

cümleten hayırlı günler idari soruşturma sonucunda egmden ilişiğim kesildi istanbul ili idare mahkemesi 12 martta duruşma yaptı konuyla alakalı telefonda 26 martta karar verildiği şifai söylendi iyuka göre duruşmadan sonra 15 gün içinde karar verilir karar verildikten sonra 1 ay içerisinde de karar yazılır diyor kararın uyaba düşmesi ortalama ne kadar sürer 2 gün önce yasal süreç doldu, deneyim veya bilgisi olan var mı?

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