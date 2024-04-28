Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Nisan 2024 20:09
atama hakkında

Arkadaşlar sağlık bakanlığına atandım istifa için dilekçemi verdim sürec hâla devam ediyor evrak teslim etmem gerekiyor sürecin hâla devam ettiğine dair bir belge isteniyor nasıl bir belge götürmem gerekiyor bu konu hakkında bilgisi olan varmı

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